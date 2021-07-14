BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ'NDE YENİ BİR MÜSİLAJ OLUŞUMU BEKLENMİYOR   (2)
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BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ'NDE YENİ BİR MÜSİLAJ OLUŞUMU BEKLENMİYOR   (2)

BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ'NDE YENİ BİR MÜSİLAJ OLUŞUMU BEKLENMİYOR   (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" dedi.

İstanbul DHA - Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" dedi.

"Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor" diyen Kurum, "İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı" diye konuştu.

 Bakan Kurum, "Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda.
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Marmara Denizi) İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor.'
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Marmara Denizi) İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor."
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BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ'NDE YENİ BİR MÜSİLAJ OLUŞUMU BEKLENMİYOR   (2) - Haberler
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