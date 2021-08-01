Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık

Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Başkale'de meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Başkale'de meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye yangını, Van ise sel felaketini yaşıyor! Başkale'de dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi
Türkiye yangını, Van ise sel felaketini yaşıyor! Başkale'de dereler taştı, köylüler damların üstünde kurtarılmayı bekledi
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Yusuf Güney Prens William
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 14:27:10. #1.15#

title