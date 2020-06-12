Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu (2) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Havalimanına gelmesi ve karşılanması Bakan Kurum'un çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması Bakan Kurum'a üzerinde kendi isminin yazıldığı "Vakfıkebir Ekmeği" verilmesi Bakan Kurum ve beraberindeki heyetin çalışmaların devam ettiği alanları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Havalimanına gelmesi ve karşılanması Bakan Kurum'un çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması Bakan Kurum'a üzerinde kendi isminin yazıldığı "Vakfıkebir Ekmeği" verilmesi Bakan Kurum ve beraberindeki heyetin çalışmaların devam ettiği alanları gezmesi Bakan Kurum'a çeşitli hediyeler takdim edilmesi TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. (2) Kaynak: AA