Bakan Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Havalimanına gelmesi ve karşılanması Bakan Kurum'un çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması Bakan Kurum'a üzerinde kendi isminin yazıldığı "Vakfıkebir Ekmeği" verilmesi Bakan Kurum ve beraberindeki heyetin çalışmaların devam ettiği alanları...
12.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:29
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Havalimanına gelmesi ve karşılanması
Bakan Kurum'un çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması
Bakan Kurum'a üzerinde kendi isminin yazıldığı "Vakfıkebir Ekmeği" verilmesi
Bakan Kurum ve beraberindeki heyetin çalışmaların devam ettiği alanları gezmesi
Bakan Kurum'a çeşitli hediyeler takdim edilmesi TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. (2)
Kaynak: AA