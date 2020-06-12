Bakan Kurum: Uzungöl'ü dünya markası haline getireceğiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: Uzungöl'ü dünya markası haline getireceğiz

Bakan Kurum: Uzungöl'ü dünya markası haline getireceğizÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'in ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü korumak için gayret gösterdiklerini ve kaçak yapıları yıktıklarını belirterek, 'Uzungöl'ü dünya markası haline getirecek çalışmalar yapacağız' dedi.

12.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:38

Bakan Kurum: Uzungöl'ü dünya markası haline getireceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'in ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü korumak için gayret gösterdiklerini ve kaçak yapıları yıktıklarını belirterek, 'Uzungöl'ü dünya markası haline getirecek çalışmalar yapacağız' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Trabzon'da Vakfıkebir Millet Bahçesi'ni gezdi, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, üzerinde adının yazılı olduğu ünlü Vakfıkebir ekmeği hediye etti. Akçaabat ve Trabzon'daki Millet Bahçesi'ni de gezen Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Trabzon'un Türkiye ve bölge için çok önemli bir il olduğunu ifade eden Bakan Kurum, 18 yıllık AK Parti döneminde Trabzon'a 33 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti. Kurum, 'Bu süreçte Trabzon'un her ilçesinde de yatırımlar var. Vatandaşların talebi neyse, sorunları yerinde görüp, bu sorunları çözecek projeler yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri yapılıyor. Trabzon'da da 23 hektar büyüklüğünde 3 tane riskli alanda çalışmalarımız var. Daha önce tespitlerini yaptığımız 474 riskli binanın, 422'sinin yıkımını gerçekleştirdik. Bir taraftan yıkarken, bir taraftan da yapım süreci yürütülüyor. Ortahisar, Zağnos Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 4 etapta toplam bin 853 konut ve işyerlerinin yapımını tamamladık. Yine Ortahisar Tabakhane Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 353 konut ürettik. Ortahisar Pazarkapı'da 7 hektarlık alanda riskli alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Uzun yıllardır Trabzon'un problemi olan Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanı var. Bu alan 324 binadan oluşuyor. Örnek diyeceğimiz yatay mimari esaslı, şehre uyumlu ve şehre katkı sağlayacak önemli bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda 324 binanın 108'inin yıkımı yapıldı, haziran ayı içinde proje süreçlerini tamamlayacağız. Temmuz ayında da inşat çalışmalarına başlayacağız. Trabzon'a şehircilik anlamında değer katacak bir projeyi kazandırmış olacağız' dedi.

'SANAYİ ALANLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Sanayi alanlarıyla ilgili de dönüşüm projeleri yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, 'Akçabat'ta dere güzergahı üzerinde bir sanayi sitemiz var. Burayla ilgili 10 hektarlık alanda 162 dükkanı projelendireceğiz. Bu çerçevede 27 milyonluk maliyeti olan proje için talep toplayacağız ve en hızlı şekilde projeyi yapıp teslim edeceğiz. Of eski terminal binasının olduğu alanda yine küçük sanayi sitesi var. Burayla ilgili de imar çalışmalarını başlattık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 450 dükkandan oluşan sanayi sitesinin ihalesini de inşallah temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Değirmendere sanayi dönüşümü için de çalışmalar başladı. Oradaki alanı da şehre yakışacak şekilde yapacağız. Şehirdeki güzellikleri artırmayı amaçlıyoruz. Şehrin merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sokak sağlıklılaştırma çalışması yapacağımızı söylemiştik. 4 milyon 600 bin bedelli projemizi bir ay içince tamamlayıp hizmete sunacağız. 45 binada 600 metre cephe sağlıklılaştırması yapmış olacağız. Trabzon'a 50 bin sosyal konut projesi kapsamında 513, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ise 766 konutumuzu projelendiriyoruz. Ev sahibi olmayan vatandaşımız kalmayana dek bu projelere devam edeceğiz. Ayrıca şehrin merkezindeki tüm içme suyu altyapısını değiştireceğiz' ifadelerini kullandı.

'DERE YATAĞINDA BULUNAN 446 BİNA TESPİT ETTİK'

İklim Değişikliği Projesi kapsamında da çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, 'Bu kapsamda dere yatağında kalan konutların taşınacağını söylemiştik ve ilk çalışmalara da Karadeniz Bölgesi'nde başladık. Araklı ilçesinde selde hayatını kaybedeler olmuştu. Bu çerçevede Trabzon genelinde dere yataklarında bulunan 446 bina tespit ettik ve bu binaların hızlı şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulması için çalışma başlattık. Araklı da 280 konuttan başlayan bir proje yapacağımızı söylemiştik. 70 milyonluk proje için çalışmalara başladık. Millet bahçesi projelerimiz de var, toplam 23 millet bahçesi açıldı. Trabzon'da da 3 tane millet bahçesi var. Biri Vakfıkebir'de ve 9'uncu ayda hizmete açılacak. Akçabat'ta millet bahçesini bitirdik, örnek diyebileceğimiz bir millet bahçesi oldu. Trabzonspor'un tarihi başarılarına tanıklık etmiş Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alan da millet bahçenin içine katacağız" dedi.

'UZUNGÖL'Ü DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ'

Uzungöl ve Ayder'deki alanları korumak için de gayret gösterdiklerini anlatan Bakan Kurum, "Kaçak yapıların yıkımı yaptık. Uzungöl'ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Uzungöl'deki kaldırımların ve sokakların iyileştirilmesi için bir proje yürütüyoruz. İlk etapta 3 milyon liralık bir projeye başlıyoruz, temmuz ayında çalışmalara başlayacağız. İkinci etabı da yıl bitmeden başlayacağız. Uzungöl'ü dünya markası haline getirecek çalışmalar yapacağız. Barma Yaylası'nda ekolojik bir çalışma yapıyoruz. Tüm projeler Trabzon'a katkı sağlamak içindir. Şehrin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz? diye konuştu.

Bakan Kurum: Uzungöl'ü dünya markası haline getireceğiz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Bilim Kurulu Üyesi, 'Sıcaklar virüsü engellemiyor' deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Meral Akşener Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: Uzungöl'ü dünya markası haline getireceğiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 15:40:19. #1.15#
title