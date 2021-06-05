Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Millet Bahçesi açılışında ayağı çamur olan küçük çevre müfettişinin yardımına yetişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Millet Bahçesi açılışında ayağı çamur olan küçük çevre müfettişinin yardımına yetişti. Bakan Kurum'un minik müfettişin ayağındaki çamurları suyla temizlediği anlar izleyenlerin içini ısıttı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla İstanbul Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleşen toplu açılış törenine minik çevre müfettişleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleşen toplu açılış törenindeki ağaç dikimi esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, ayağı çamur olan minik çevre müfettişini göstererek, 'Çocuğun ayağı çamur oldu Murat. Çevre bakanı olmak kolay değil' diyerek takıldı. Gülümseten sohbetin ardından ayakkabıları çamur olan çevre müfettişine bizzat yardım etmek için kolları sıvayan Bakan Kurum, çocuğun ayakkabılarını su dökerek temizledi. Bakan Kurum'un minik müfettişle sohbet edip ayakkabısındaki çamuru temizlediği o anlar görenlerin içini ısıttı.

(İHA)

Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Şevval Sam Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Ergin Ataman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Bakan Kurum'un zorlu görevi: Minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 22:58:01. #1.14#

title