Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı (2)

ŞENTOP: KENDİSİNE VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u telefonla aradığını belirterek, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum" dedi.