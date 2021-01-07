Bakan Kurum'un incelemeleri
07.01.2021 19:52 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:56
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyaret etmesi Bakan Kurum'un semt pazarında kadın üretici ile sohbet etmesi Bakan Kurum'un kız çocuğuna hediye vermesi Bakan Kurum'un engelli vatandaşla sohbet etmesi ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyaret etmesi
Bakan Kurum'un semt pazarında kadın üretici ile sohbet etmesi
Bakan Kurum'un kız çocuğuna hediye vermesi
Bakan Kurum'un engelli vatandaşla sohbet etmesi ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, kent merkezinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç