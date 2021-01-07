Bakan Kurum'un incelemeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyaret etmesi Bakan Kurum'un semt pazarında kadın üretici ile sohbet etmesi Bakan Kurum'un kız çocuğuna hediye vermesi Bakan Kurum'un engelli vatandaşla sohbet etmesi ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere...