Bakan Kurum'un bayram ziyaretleri (3)
Bakan Kurum'un, Akşehir ilçesindeki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını incelemesi Bakan Kurum'un tarihi yapı ve sokaklarda gezmesi ve bilgilendirilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum'un bayram ziyaretleri Bakan Kurum, Akşehir İlçesi'nde tarihi...
31.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:43
Bakan Kurum'un, Akşehir ilçesindeki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını incelemesi
Bakan Kurum'un tarihi yapı ve sokaklarda gezmesi ve bilgilendirilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum'un bayram ziyaretleri
Bakan Kurum, Akşehir İlçesi'nde tarihi mekanları ziyaret etti
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Kaynak: AA