Bakan Kurum'un bayram ziyaretleri (3) Bakan Kurum'un, Akşehir ilçesindeki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını incelemesi Bakan Kurum'un tarihi yapı ve sokaklarda gezmesi ve bilgilendirilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum'un bayram ziyaretleri Bakan Kurum, Akşehir İlçesi'nde tarihi...

Bakan Kurum'un, Akşehir ilçesindeki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını incelemesi Bakan Kurum'un tarihi yapı ve sokaklarda gezmesi ve bilgilendirilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum'un bayram ziyaretleri Bakan Kurum, Akşehir İlçesi'nde tarihi mekanları ziyaret etti KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kaynak: AA