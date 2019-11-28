Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı
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Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı

Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldıANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara...

28.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:24
Bakan Kurum,

Bakan Kurum, "Uluslararası Marka Buluşmaları" açılışına katıldı

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı
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