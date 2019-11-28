Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı
Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldıANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara...
28.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:24
Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı
ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı