28.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:24

Bakan Kurum, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına katıldı.

Kaynak: İHA