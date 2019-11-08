Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara...
Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız" "Bursamızı yukarıya çekecek projeler için çalışıyoruz"BURSA(İHA)-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da açıklamalarda bulundu.
08.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:08
Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız"
"Bursamızı yukarıya çekecek projeler için çalışıyoruz"
BURSA(İHA)-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Bakan Kurum: "Ulu Cami ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde tarihi silüetimizi bozan yapılara...