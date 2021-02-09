Bakan Kurum, Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı
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Bakan Kurum, Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı

09.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:14
Bakan Kurum, Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığını, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığını, şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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