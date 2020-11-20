Bakan Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası) Bu yılın sonunda 51 şube ve 20 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmayı, 2021 yılı sonunda 101 şubeyle...
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Bakan Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası) Bu yılın sonunda 51 şube ve 20 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmayı, 2021 yılı sonunda 101 şubeyle...

20.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:54
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası) Bu yılın sonunda 51 şube ve 20 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmayı, 2021 yılı sonunda 101 şubeyle istihdama önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Bakan Kurum: " (Türkiye Emlak Katılım Bankası) Bu yılın sonunda 51 şube ve 20 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmayı, 2021 yılı sonunda 101 şubeyle istihdama önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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