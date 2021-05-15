Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi

Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, Twitter'dan "İklim değişmesin diye" etiketini kullanarak paylaşımda bulundu.

Kurum'un paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye'de çevre dostu sürdürülebilir ulaşım teşvik ediliyor.

3 bin kilometre bisiklet ve 3 bin kilometre yürüyüş yolu hedefi doğrultusunda yerel yönetimler destekleniyor. E-skuterların trafikte kullanımı için yasal düzenleme yapıldı. Düşük emisyon alanlarının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Hızlı tren, Avrasya Geçidi ve yeni otobanlarla ulaşım kolaylaştırıldı, emisyonlar azaldı. Elektrikli yerli araç TOGG yakında yollarda olacak. Elektrikli araç şarj istasyonlarına dair düzenleme tamamlandı.

Yutak alanlar korunuyor. Korunan alanlar son 20 yılda iki kat artırıldı. Biyoçeşitliliğin korunması için projeler geliştiriliyor, tür izleme ve koruma programları yürütülüyor.

300 millet bahçesi yapılıyor, bunlardan 80'i tamamlandı. Millet bahçelerinde ekolojik koridorlar oluşturuluyor.

A2020 Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Raporu'na göre ağaçlandırmada Türkiye Avrupa lideri olurken, son 20 yılda 5 milyar yeni fidan dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Erdoğan: 'Gücü masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz.
Erdoğan: "Gücü masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 19:26:10. #1.14#

title