Bakan Kurum: "Türkiye'de 1,5 milyon acil dönüştürülmesi gereken konut var" Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Bilgilendirme Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Bilgilendirme Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Kurum, "Türkiye'de 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var. Bunun 300 bini İstanbul'umuzda" dedi.

Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi"nin Bilgilendirme Toplantısı Fetihtepe Mahallesi Camii Sokak'ta gerçekleştirildi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kurum, projeyle ilgili detayları vatandaşlarla paylaştı. Yerinde ve hızlı bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceğini belirten Bakan Kurum, vatandaşların mağdur edilmeyeceğine dikkat çekti. Programın ardından Bakan Kurum, vatandaşların projeyle ilgili sorularını tek tek yanıtladı.

"BİZİM CENNET VATANIMIZIN YÜZDE 66'SI DEPREM RİSKİ ALTINDA"

Türkiye'nin büyük bölümünün deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maalesef, bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Nüfusumuzun yüzde 71'i de bu alanlarda yaşıyor. Son 100 yılda büyüklüğü 6'nın üzerinde 60'a yakın deprem yaşadık, bu depremlerde 80 bin canımızı toprağa verdik. 2012 yılında; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle, Kentsel Dönüşüm seferberliği İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da başladı. O günden bugüne 81 ilimizde 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün de; 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' deprem dönüşüm diyoruz ve projelerimizi hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. En son Elazığ ve Malatya'mızda tam 24 bin konutun çalışmalarını başlatma talimatı Cumhurbaşkanımız verdi. Ocak ayında deprem meydana geldi sekizinci ayın içerisinde Elazığ'ımıza Malatya'mıza ilk konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız" dedi.

"EN RİSKLİ BÖLGELERİMİZİN BAŞINDA, İSTANBUL'UMUZ GELİYOR"

Deprem riskini en çok taşıyan alanların başında İstanbul'un geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Bugün maalesef en riskli bölgelerimizin başında, İstanbul'umuz geliyor. Bu anlamda; İstanbul'umuzu mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazır hale getirmek için vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Tüm Türkiye'de 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konut var. Bunun 300 bini İstanbul'umuzda, yani, ülkemizdeki acil dönüşmesi gereken konut sayısının beşte 1'i İstanbul'umuzda yer alıyor. Bu demek oluyor ki; İstanbul depremin merkez üssüdür, dönüşümün merkez üssüdür. Bu anlayışla İstanbul'umuzu Kurtarma Seferberliği başlattık" diye konuştu.

"YILSONU İLK KAZMAYI VURACAĞIZ"

Bakan Kurum programda Okmeydanı'nda başlayacak olan kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi verdi. Vatandaşların mağdur edilmeyeceğini ifade eden Bakan Kurum, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabına hep birlikte Bismillah diyerek başlıyoruz. Kasım ayında evlerimizi boşaltalım. Taşınma, kira yardımı yapmak suretiyle sizleri mağdur etmeden misafir edeceğiz. Sizlerin de rızasıyla, yılsonu ilk kazmayı vuracağız. Proje bedelini hesaplayacağız yüzde 30 sübvanse edeceğiz, indirim yapacağız, destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEYOĞLU İÇİN ANLAMLI BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vatandaş için alanda yerinde ve hızlı bir kentsel dönüşüm süreci uygulanacağını ifade etti. Bölge için büyük önem taşıyan projenin bilgilendirme toplantısının tarihi bir günde gerçekleştiğini ifade eden Başkan Yıldız, "Anlamlı bir günde bu toplantıyı yapıyoruz. Fetihtepe İstanbul'un fethine şahitlik eden bir tepedir. Bugün İstanbul'un fethinden sonra cami olarak Müslümanlara hizmet eden ve insanlığın mirası olan Ayasofya'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle camiye çevrilip ilk Cuma namazını hep birlikte kutladığımız gündür, kutlu olsun. Böyle bir günde Beyoğlu için anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Hasibe Karadağ - Emre Baba/İHA)

Kaynak: İHA