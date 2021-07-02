Bakan Kurum: "Toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik" dedi.

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 565 bölgede müsilaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 1 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 5 bin 421 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 911 metreküp, Yalova 2 bin 20 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp düzenli depolama sahalarına gönderdik" açıklamasında bulundu.

8 bin 118 denetimin tamamlandığını da bildiren Bakan Kurum, "Mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 180 atık su numunesi inceledik. Marmara'mız için sahadayız" ifadelerine yer verdi.

(Mevlüt İşli – Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı