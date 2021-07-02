Bakan Kurum: "Toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum: "Toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik"

Bakan Kurum: 'Toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik" dedi.

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 565 bölgede müsilaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 1 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 5 bin 421 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 911 metreküp, Yalova 2 bin 20 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp düzenli depolama sahalarına gönderdik" açıklamasında bulundu.

8 bin 118 denetimin tamamlandığını da bildiren Bakan Kurum, "Mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 180 atık su numunesi inceledik. Marmara'mız için sahadayız" ifadelerine yer verdi.

(Mevlüt İşli – Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Lütfü Türkkan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum: "Toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:29:55. #1.15#

title