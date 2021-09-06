Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: "TOKİ'nin tapu indirimi bu yıl ikinci kez tekrarlanacak"
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Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: "TOKİ'nin tapu indirimi bu yıl ikinci kez tekrarlanacak"

Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: 'TOKİ'nin tapu indirimi bu yıl ikinci kez tekrarlanacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) her yıl borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyen vatandaşlara yönelik yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikinci kez tekrarlanacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) her yıl borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyen vatandaşlara yönelik yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikinci kez tekrarlanacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOKİ'nin tapu indiriminin bu yıl ikinci kez tekrarlanacağını belirterek, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül - 19 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek" dedi.

(Mevlüt İşli/İHA)

Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: 'TOKİ'nin tapu indirimi bu yıl ikinci kez tekrarlanacak'
Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: 'TOKİ'nin tapu indirimi bu yıl ikinci kez tekrarlanacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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