Bakan Kurum: TOKİ'de borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim yapıyoruz
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Bakan Kurum: TOKİ'de borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim yapıyoruz

Bakan Kurum: TOKİ'de borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim yapıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ - Haberler | Politika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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