Bakan Kurum, Tokat'ta Tarihi Mekanları Gezdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tokat'ta tarihi mekanların yanı sıra kentsel dönüşüm çalışması yapılması planlanan "Kaledibi Kentsel Risk Alanı Dönüşüm Projesi'nin" yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Tokat'ta temaslarda bulunan Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından Mevlevihane ve Bey Sokağı'nda tarihi mekanları gezdi. Halit Sokağı'nda 60 tarihi binanın restore edilmesi amacıyla devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Kurum, "Kaledibi Kentsel Risk Alanı Dönüşüm Projesi'nin" yapılacağı bölgeyi yerinde inceledi. Deveciler Hanı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti. Takkeciler Cami şadırvanı yanında bulunan çay bahçesinde vatandaşlarsa sohbet ederek çay içen Bakan Kurum, daha sonra emeklilere yönelik olarak yapılan TOKİ konutlarını gezdi. Son olarak Millet Bahçesi yapılması öngörülen Gümenek Mesire Alanı'nı gezen Bakan Kurum, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'dan bilgi aldı. Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanı Metin Polat ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaretinin ardından karayolu ile Amasya'ya hareket etti. - TOKAT