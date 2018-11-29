Bakan Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve E-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"Na Katıldı

Bakan Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve E-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"Na Katıldı

Bakan Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katıldıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katıldı.

Bakan Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katıldı

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katıldı.

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