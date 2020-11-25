Bakan Kurum, tamamlanan deprem konutlarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum, tamamlanan deprem konutlarını inceledi

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:05
Bakan Kurum, tamamlanan deprem konutlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından yapımına başlanan konutlardan tamamlananları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından yapımına başlanan konutlardan tamamlananları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek için Elazığ'a geldi. Uçakla kente gelen Bakan Kurum'u, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve diğer ilgili kurum müdürleri karşıladı.

Bakan Kurum ilk olarak Akçakiraz beldesinde tamamlanan 111, Yazıkonak beldesinde ise 381 konutu yerinde inceledi. İlgililerden bilgi alan Bakan Kurum daha sonra Yazıkonak TOKİ'lerdeki halı sahada top oynayan çocuklarla bir araya gelerek kaleye geçen Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'ya şut çekti. Bakan Kurum ardından Karşıyaka Mahallesi'nde tamamlanan 439 konutun olduğu bölgeye geçti.

Bakan Kurum'un kent genelinde yapımı tamamlanan toplam 2 bin 13 konutu yerinde inceleyeceği ve kaba inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan 3 bin 500 konutun yapıldığı Çatalçeşme'ye geçeceği belirtildi.

Valilikte, yapımı süren ve biten konutlarla ilgili koordinasyon toplantısı yapacağı aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bakan Kurum deprem konutlarını inceledi
Bakan Kurum deprem konutlarını inceledi
Son dakika: Bakan Kurum: 'İnşaatlar kasım ayı içerisinde başlıyor, 1 yılda tamamlanacak'
Son dakika: Bakan Kurum: "İnşaatlar kasım ayı içerisinde başlıyor, 1 yılda tamamlanacak"
Son dakika politika: Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Son dakika politika: Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berkun Oya Şafak Sezer Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Deniz Türüç Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, tamamlanan deprem konutlarını inceledi - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 01:16:50. #1.14#
title