: Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu

22.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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