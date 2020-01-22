Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.