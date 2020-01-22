Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında...

22.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:47
Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un ilçesinde terör örgütü tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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: Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu
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