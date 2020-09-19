Bakan Kurum, Sur'da incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı c'un gelişi ve karşılanması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak...

Çevre ve Şehircilik Bakanı c'un gelişi ve karşılanması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, merkez Sur ilçesinde incelemelerde bulundu. Kaynak: AA