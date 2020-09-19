Bakan Kurum, Sur'da incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Sur'da incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı c'un gelişi ve karşılanması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak...

19.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:19

Çevre ve Şehircilik Bakanı c'un gelişi ve karşılanması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yetkililerden bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, merkez Sur ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Sur'da incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

AA Editörü - Aziz Aslan
Aziz Aslan
AA Editörü
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