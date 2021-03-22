Son dakika haberi... Bakan Kurum: "2023 stratejik hedefimiz, belediye nüfusunun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermek"
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Son dakika haberi... Bakan Kurum: "2023 stratejik hedefimiz, belediye nüfusunun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermek"

22.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:16
Son dakika haberi... Bakan Kurum:

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın 2023 stratejik hedefinin, toplam belediye nüfusunun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermek olduğunu bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın 2023 stratejik hedefinin, toplam belediye nüfusunun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermek olduğunu bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından Dünya Su Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Bakanlığın sürdürülebilir su ve atık su yönetimi için, su kaynaklarının korunarak kirlenmesinin önlenmesini, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını, su tasarrufuna yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklediğini belirtti.

Su alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı ve güvenilir içme suyu temini, atık su yönetimi için belediyelerimize, içme suyu depo ve iletim hatları, içme suyu şebekeleri, arıtma tesisi projelendirme ve uygulamalarında hem teknik hem de mali destek veriyoruz.

Su tasarrufu için 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek bina çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe sulamada veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçe zemini altında bir depoda toplanması amacıyla Yağmur Suyu Toplama Sistemi zorunluluğu getirdik."

Kurum, 2002 yılında belediye nüfusunun yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken 2020 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 89'a yükselttiklerini belirterek, "Bakanlık olarak 2023 stratejik hedefimiz, toplam belediye nüfusunun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermek." ifadesini kullandı.

Geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 2,5 seviyesindeki arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını da geliştirdikleri projelerle 2023 yılı sonunda yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurum, "Yaşamın vazgeçilmez unsuru suyun sınırlı olduğunu ve su krizini ancak topyekun tasarruf yaparak aşabileceğimizi unutmamalı, bilinçli su tüketim alışkanlıkları kazanmalıyız. Su kaynaklarımızı koruyalım. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakalım." uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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