Son dakika haberi... Bakan Kurum: Son 2 yılda korunan alanlarımızı yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardık
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Son dakika haberi... Bakan Kurum: Son 2 yılda korunan alanlarımızı yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardık

Son dakika haberi... Bakan Kurum: Son 2 yılda korunan alanlarımızı yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle ulusal ölçekte mücadele ettiklerini, uluslararası çabaya destek verdiklerini belirterek, "Son 2 yılda korunan alanlarımızı yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardık" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  iklim değişikliğiyle ulusal ölçekte mücadele ettiklerini, uluslararası çabaya destek verdiklerini belirterek, "Son 2 yılda korunan alanlarımızı yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardık" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyayı etkileyen iklim değişikliğiyle ulusal ölçekte mücadele ettiklerini, uluslararası çabaya destek verdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede; 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan artıştan azalma hedefliyoruz. 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engelleyeceğiz. Binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirdik. Enerji savurmayan güçlü yalıtımlı binalar inşa ediyoruz. Binalarda sıfır atık sistemini yaygınlaştırıyoruz. Yerel yönetimlerimizin iklim değişikliği çalışmalarına destek oluyoruz. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırarak ülkemizin her yerinde; enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Ulaşımda emisyon azaltacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.'2035'TE YÜZDE 60'A ÇIKARACAĞIZ'Bakan Kurum, son 2 yılda korunan alanları yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardıklarını belirterek, "Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yutak alanlarımızı artırıyoruz. Ülkemiz için Bölgesel Doğa Temelli Çözümler Katalogları hazırlıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi kapsamında; atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a çıkaracağız. 2050'de evsel atıkların bertarafına, düzenli depolama ile son vereceğiz. Ülkemizde yüzde 3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranını, 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkaracağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesini artıracağız" diye konuştu.'DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Kurum, çevre dostu ulaşım araçlarını da desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Yerli elektrikli otomobilimizi üretiyor, elektrikli şarj istasyonlarını arttırıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyor, egzoz emisyonunu düşürüyoruz. 7 bölgemize 'Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarını' hazırladık. İklim Kanunu'muzla mücadelemizi, kuracağımız İklim Değişikliği Platformu ve İklim Değişikliği Araştırma Merkezimizle de bilimsel araştırmalarımızı hızlandıracağız. İklim değişikliğiyle mücadelede 'İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'mızı 2030 - 2050 hedeflerimiz çerçevesinde güncelleyerek emanetimiz olan ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyamız için durmadan çalışacağız."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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