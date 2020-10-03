Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Siirt'imizi marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz"

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Siirt İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar SİİRT - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.