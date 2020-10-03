Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Siirt'imizi marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz"
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Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Siirt'imizi marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz"

03.10.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:47

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Siirt İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar SİİRT - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Siirt İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar

SİİRT - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (2)

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: 'Siirt'imizi marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz'
Son dakika haberleri... Bakan Kurum: 'Siirt'imizi marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz'
Son dakika haberleri... Bakan Kurum: 'Siirt'imizi marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz'
Son dakika haberleri... Bakan Kurum: 'Siirt'imizi marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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