Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek"
Bakanlar Dönmez ve Kurum'un ortak basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi.
Bakanlar Dönmez ve Kurum'un ortak basın toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi. (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyurdu.