Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek"
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Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek"

Bakanlar Dönmez ve Kurum'un ortak basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi.

01.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:44
Bakan Kurum:

Bakanlar Dönmez ve Kurum'un ortak basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile basın toplantısı düzenledi. (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek"
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