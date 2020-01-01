: Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek"

01.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:44

Bakanlar Dönmez ve Kurum'un ortak basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile basın toplantısı düzenledi. (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyurdu.

Kaynak: AA

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