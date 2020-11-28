Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu

28.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:58

Soğuksu Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı Canikli Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şeref defterini imzalaması...

Soğuksu Mahallesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı

Canikli Mahallesi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şeref defterini imzalaması

Görüşmeden detaylar SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu.Kurum, Samsun Valiliğini de ziyaret etti.

Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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