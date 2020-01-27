Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde zarar gören camide incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un ev ve dükkanları incelemesi ve bilgi alması Bakan Kurum'un telefonla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde zarar gören...
27.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde zarar gören camide incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un ev ve dükkanları incelemesi ve bilgi alması
Bakan Kurum'un telefonla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi.
Kaynak: AA