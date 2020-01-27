Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi
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Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremde zarar gören camide incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un ev ve dükkanları incelemesi ve bilgi alması Bakan Kurum'un telefonla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde zarar gören...

27.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:46
Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un depremde zarar gören camide incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un ev ve dükkanları incelemesi ve bilgi alması

Bakan Kurum'un telefonla görüşmesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum, Sivrice ilçesinde depremde zarar gören yapıları inceledi
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