10.10.2019 18:26

Bakan Kurum Şırnak'ta incelemelerde bulundu

ŞIRNAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gelerek kentte terör mağdurları için yapılan konutları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik tarafından karşılandı. Karşılama ziyaretinin ardından Bakan Kurum ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Bakan Kurum'u Şırnak Valiliği ziyaretinde Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Fatih İzmir, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan ve kurum müdürleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, Vali Ali Hamza Pehlivan'dan kent ile ilgili bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında valilik toplantı salonunda Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve kurum müdürlerin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kentin terör saldırıları sonucunda büyük acılar çektiğini anımsatarak, halkın hem can hem de mal konusunda büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi. Şırnak'ın Barış Pınarı Harekatının merkezinde yer alan bir il olduğunu aktaran Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00 itibarıyla harekatın başladığını belirtti. Bu harekatın, Suriyelilerin vatan topraklarına kavuşması için bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Buradaki amaç buraya çöreklenmiş yuvalanmış terör örgütünü buradan def etmektir. Şanlı ordumuz bugün yine operasyonunu başarı ile sürdürmektedir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmeden başarı ile bu operasyonu da diğer operasyonlar gibi bitirmeyi nasip eylesin" dedi.

"Şırnak'taki anneler Diyarbakır'daki annelerin acısını hissetmiştir"

Şırnak'ın 31 Mart yerel seçimlerinde 19 belediyenin 15'ini aldığını hatırlatan Bakan Kurum, kent merkezinde de Mehmet Yarka'nın yüzde 62 oy alarak başkan seçilerek Türkiye'ye önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Bakan Kurum, "Şırnak'taki annelerimiz Diyarbakır HDP binası önündeki annelerimizin acısını hissetmiştir. Sandıkta bu mesajı vermiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bizde ilgili bakanlıklar olarak Şırnak'ın o zarar gördüğü çukur siyasetinden bugün bölgenin en modern şehri olacak ve 50 yılını, 100 yılını planlayacağımız bölgeye hizmet edecek altyapısı ile sosyal donatı alanları ile modern bir şehir haline getirmek içinde gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız bölgenin yeniden imarı yeniden inşası. Bu kapsamda Şırnak genelinde 10 bin 155 bağımsız bölüm içeren bir proje başlattık. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Şırnak merkezde 5 bin 700'ü olmak üzere Cizre, Silopi ve İdil'de inşaatlarımız başladı. Bu inşaatlar sadece konuttan ibaret değil. İçinde camisi, okulu, taziye evi olan ve vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek ve bölge mimarisine uygun ve yine bölge değerlerini kültürlerini yansıtan projeler olarak projelendirildi ve inşası bitme aşamasına geldi" dedi.

Şırnak'a 3 milyon liralık otogar

Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde konutların yapımlarının tamamlandığını aktaran Bakan Kurum, "Hak sahibi vatandaşlarımıza teslimlerini yaptık. Şırnak'ta 5 bin 716 konut ve sosyal donatı inşatlarında yılsonuna kadar yüzde doksanını tamamlamış ve vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yine bölge içerisinde ihtiyaç doğrultusunda lise, ilköğretim, cami ve taziye evlerimizi, yaşam alanlarını ve kültürel ihtiyaçlarını bu gün toplantı da kararlarını verdik. Yılsonuna kadar da ihtiyaç olan binalarını inşaatlarını da hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. 15 belde ve ilçemizin tüm ihtiyaçlarını, kanalizasyon, atık su, yağmur suyu, dere ıslahı, taziye evi, cami ile ilgili ihtiyaçları, çöp konteyneri, çöp kamyonu, temizlik araçları gibi taleplerini aldık. Bakanlık olarak bu ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Şırnak'ın ihtiyacı olduğunu gördüğümüz yeni bir ilkokul ve lise inşaatına da başlama talimatı verdik. Arkadaşlar hızlı bir şekilde onları projelendirecekler ve buradaki ihtiyacı giderip buradaki yaşam kalitesini yükselteceğiz. Şırnak'ımızın otogar ihtiyacı var 9 bin metrekarelik alanı belirledik. 3 milyonluk liralık bu projeyi de Bakanlığımız ve iller bankası aracılığıyla hibe ederek Şırnak'a armağan edecek ve kentimiz son derece modern bir otogara kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi'nde DEDAŞ lojmanlarının olduğu kısımda belli kısmına ticaret alanları belli kısmına meydan alanları yapılması suretiyle kent merkezine yine önemli bir projeyi kazandıracaklarını anlatan Bakan Kurum, "Hak sahibi vatandaşların eksik dükkanlarını verilmesi ve buradaki ofis binaları yaşam alanlarıyla projemiz yürüyecek. Belediyemizin talebi üzerine Bahçelievler'deki Menzil Camisi yıkılıp yerine yenisi yapılacak, altında taziye evi olacak. Arkadaşlarımıza talimat verdik projelerini hızla hazırlayıp yapımına başlayacağız. Bir kardeşiniz olarak her türlü desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile birlikte Cumhuriyet ve İsmetpaşa mahallelerinde terör mağdurları için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunarak, örnek daireyi gezdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kurum, burada İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerce karşılandı.

Kaynak: İHA