Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ
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Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de sel afetinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına katılan arama-kurtarma ekipleri ile bir araya geldi, bayramlaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de sel afetinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına katılan arama-kurtarma ekipleri ile bir araya geldi, bayramlaştı. Ekiplere baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, arama çalışmaları hakkında AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ
Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ
Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ
Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ
Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ - Haberler
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