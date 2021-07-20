Son dakika haber: BAKAN KURUM SELİN YARALARINI SARMAK ADINA TÜM ADIMLARI ATIYORUZ
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de sel afetinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına katılan arama-kurtarma ekipleri ile bir araya geldi, bayramlaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de sel afetinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına katılan arama-kurtarma ekipleri ile bir araya geldi, bayramlaştı. Ekiplere baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, arama çalışmaları hakkında AFAD yetkililerinden bilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı