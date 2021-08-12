Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (3)
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Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (3)

Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (3)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBartın'da Akörensöküler köyünde meydana gelen sel felaketinde evinin yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolan Arife Ünal'ı (86) arama çalışmaları sürüyor.

YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bartın'da Akörensöküler köyünde meydana gelen sel felaketinde evinin yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolan Arife Ünal'ı (86) arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, deniz polisi, İl Jandarma Komutanlığı ve özel arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler de kullanılıyor. Ancak bölgede aralıklarla etkili olan yoğun yağış, arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Dere yatağında devam eden çalışmalar sırasında yağmur şiddetini arttırdığı zaman, aramalara ara veriliyor.


Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (3)
Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (3)
Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (3)
Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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