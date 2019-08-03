Bakan Kurum, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

SAKARYA - Sel felaketinden etkilenen Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde incelemede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Sakarya'da selin vurduğu Kocaali ve Karasu ilçelerinde çeşitli incelemelerde bulundu. Sakarya Valiliğinde düzenlenen toplantıda yetkililerden yürütülen projeler ve sel bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Kurum, daha sonra selin vurduğu Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan, Kozluk ve Melen Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Sel nedeni ile yüzlerce tavuğun telef olduğu tavuk çiftliğini ziyaret eden Kurum, çiftlik sahibinden bilgiler alarak problemlerini dinledi. Bakan Kurum, beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra selin yaşandığı farklı bir nokta olan Karasu ilçesi Maden Deresi mevkilerinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından bölgede bulunan bir tesiste yetkililerden bilgi alan Kurum, vatandaşlarla da sohbet ederek, problem ve isteklerini dinledi.

Kaynak: İHA