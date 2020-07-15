Bakan Kurum, şehit Erhan Dural'ın kabrini ziyaret etti
Şehit Erhan Dural'ın kabri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görüntüsü Kabir başındaki şehit yakınları Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Dua edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehidin yakınlarına başsağlığında bulunması, sabır dilemesi RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı...
15.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:57
Şehit Erhan Dural'ın kabri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görüntüsü
Kabir başındaki şehit yakınları
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması
Dua edilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehidin yakınlarına başsağlığında bulunması, sabır dilemesi RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehit Erhan Dural'ın kabrini ziyaret etti.
Kaynak: AA