Bakan Kurum, şehit Erhan Dural'ın kabrini ziyaret etti Şehit Erhan Dural'ın kabri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görüntüsü Kabir başındaki şehit yakınları Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Dua edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehidin yakınlarına başsağlığında bulunması, sabır dilemesi RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı...

Şehit Erhan Dural'ın kabri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görüntüsü Kabir başındaki şehit yakınları Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Dua edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehidin yakınlarına başsağlığında bulunması, sabır dilemesi RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehit Erhan Dural'ın kabrini ziyaret etti. Kaynak: AA