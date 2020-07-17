Bakan Kurum: "Şehirlerimizi güçlü kılmak için çaba göstermeye devam edeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: "Şehirlerimizi güçlü kılmak için çaba göstermeye devam edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hep söylüyoruz, 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer.' Biz bu yolda, şehirlerimizi güçlü kılmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstermeye inşallah devam edeceğiz.

Bakan Kurum:
17.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hep söylüyoruz, 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer.' Biz bu yolda, şehirlerimizi güçlü kılmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstermeye inşallah devam edeceğiz." dedi.

Kurum, Bahçe ilçesindeki halk buluşmasında, şehitler diyarı Osmaniye'yi 2023, 2053 ve 2071'e taşımak için önemli projeleri kararlaştırdıklarını söyledi.

Kente yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Kurum, projelerin Osmaniyelilere hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 18 yılda tarihi adımlar atıldığını aktaran Kurum, "Birçok projeyi başlattık. Sadece bir örnek vereyim size, 50 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut projelerimiz çerçevesinde 50 bin konutumuza 650 bin, yine 100 bin konutumuza da 1 milyon 200 bin vatandaşımız başvuru yaptı. Kuralarımızı çektik ve hızlı bir şekilde inşalarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kurum, Osmaniye'de inşa edecekleri 735 konutun temellerinin atıldığını, 6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 50'sinin tamamlandığını, 2021'in başında da vatandaşa teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

İlçede, 50 dönüm üzerinde yürüttükleri Şelale Teras Projesi hakkında bilgi veren Kurum, bunun için belediyeye İller Bankası aracılığıyla 1 milyon 250 bin lira hibe desteği sağladıklarını aktardı.

Kurum, bugün Osmaniye'yi sokak sokak gezdikleri gibi tüm Türkiye'yi de karış karış gezdiklerini belirterek, projeleri yerinde inceleyip yenilerini de gittikleri yerde açıkladıklarını anlattı.

"Kutlu yürüyüşümüz, Cumhur İttifakı'yla güçlenerek yoluna devam etmektedir"

"Bir hayalimiz, bir hedefimiz, bir aşkımız var; çevresiyle, doğasıyla, sağlıklı ve kimlikli şehirleriyle dünyaya örnek bir ülke olmak" diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Hep söylüyoruz, 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer.' Biz bu yolda, şehirlerimizi güçlü kılmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstermeye inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çıktığımız bu yolda yılmadan, yorulmadan, büyük bir aşkla yürüyeceğiz. 'Aşkla çalışan, koşan yorulmaz.' diyeceğiz. Osmaniye'yi, Bahçe'yi yeniden imar, inşa edeceğiz. Dev projeler yapmaya, milletimizin gönlüne girmeye, milletimizin duasını almaya devam edeceğiz. 18 yıl önce başlattığımız kutlu yürüyüşümüz, Cumhur İttifakı'yla güçlenerek yoluna devam etmektedir. Bunun en güzel örneğini de Osmaniye'de, Sayın Devlet Bahçeli Bey'in memleketinde, onun hemşehrileriyle yaptığımız yol arkadaşlığında görüyoruz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin."

TOKi Başkanı Ömer Bulut da Türkiye genelinde sosyal konut uygulamaları kapsamında 940 bin konut ürettiklerini, 1 milyon hedefine de hızla ilerlediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Bakan Kurum'a kılıç hediye etti. Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindekiler, örnek konutlarda incelemelerde bulundu, vatandaşla sohbet etti. Kurum, buradan Bahçe Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı İbrahim Baz ve diğer ilgililerle görüştü.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 3. Sayfa
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti Güncel
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem
Spor İrfan Buz Adem Büyük Gökhan Gönül Burak Yılmaz Fırat Aydınus
Daha Fazla Tbmm Türk Adana Ankara
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: "Şehirlerimizi güçlü kılmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 18:48:07. #1.14#
title