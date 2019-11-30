Bakan Kurum Şanlıurfa'da
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Bakan Kurum Şanlıurfa'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Şanlıurfa'da vali ve belediye başkanları ile il değerlendirme toplantısına katıldı.

30.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:17
Bakan Kurum Şanlıurfa'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı , geldiği 'da vali ve belediye başkanları ile il değerlendirme toplantısına katıldı.


Bakan Kurum, kent ziyareti kapsamında ilk olarak, GAPTEAM toplantı salonunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla il değerlendirme toplantısına katıldı. Burada devam eden projeler ve yapılması planlanan çalışmaların konuşulacağı öğrenildi. Toplantı, basına kapalı devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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