Bakan Kurum, Sancaktepe'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de bazı bölgelerde yaşanan tapu sorununa ilişkin, "Gecenin 11'inde sizleri bu saatte evinizden alıp burada bunları söylememiz bana zul geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak." dedi.

Kurum, Sancaktepe'de Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde tapu sorunu olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını çözmek zorunda olduklarını belirten Kurum, "Belediye başkanı, ilçe başkanı, milletvekili ve bakanı da çözmek zorunda. Bunları konuşmak bile benim hoşuma gitmiyor. İnşallah biz başkanımızın tespit ettiği o sorunları da 1 Nisan sabahı sırayla yapacağız. Kanunsa kanun, plansa olan, düzenlemeyse düzenleme veya arsa satışı, bunun adı neyse bunları yapıp sizlerin problemlerini aşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kurum, bakanlık ve bakanlıkla ilgili genel müdürlüklerin üzerine düşen görevleri yerine getireceğine dikkati çekerek, "Gecenin 11'inde sizleri bu saatte evinizden alıp burada bunları söylememiz bana zul geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak." ifadelerini kullandı.

Tapu sorununun farkında olduklarına vurgu yapan Kurum, belediye başkan adayı ve ilçe başkanıyla konuyu görüştüklerini söyledi. Kurum, süreç sırasında hiç kimsenin mağdur edilmemesi için dikkat ettiklerini belirterek, tapuların en kısa zamanda alınması temennisinde bulundu.

Mülkiyet probleminden de bahseden Kurum, bu konuda Sultanbeyli'de yaşanan sürecin örnek olabileceğini kaydetti.

Kurum, Çalılık Mevkisi'ndeki hazineye ait arazilerin belediye üzerinden satışı sürecinin işlediğini anımsatarak, 60 vadeyle belediyenin satışları gerçekleştireceğini söyledi. Söz konusu alanlarda arsa satışından sonra imar planlarının hazırlanacağını anlatan Kurum, vatandaşların rızasıyla sürecin devam edeceğini dile getirdi.

Kurum, kararlı bir şekilde bu projelerin süreceğini ifade edereki konunun bizzat takipçisi olacağını kaydetti.

İlçede 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin yapıldığını anımsatan Kurum, "Şehir hastanesinin hemen yanına da Sancaktepeli vatandaşlarımızın kullanması için 150 dönüm üzerine millet bahçesi yapıyoruz. O da Sancaktepe'ye hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmasının devamında Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemine değinen Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Binali Yıldırım'a, Sancaktepe Belediyesi için de Şeyma Döğücü'ye destek istedi.

Kaynak: AA