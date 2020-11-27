Bakan Kurum Samsun'a geliyor
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Bakan Kurum Samsun'a geliyor

27.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:40
Bakan Kurum Samsun'a geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm ile alt yapı yatırımları temel atma ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm ile alt yapı yatırımları temel atma ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a geliyor.

Pandemi nedeniyle yapılan projeleri telekonferans sistemi ile takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yarın Samsun'a gelerek yapımına başlanan Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm alanı ile altyapı yatırımları temel atma törenine katılacak. Tören sonrası Soğuksu ve Gaziosmanpaşa Mahallelerine giderek kentsel dönüşüm alanlarında inceleme yapacak. Toybelen Yeni Sanayi Sitesi alanına da giderek incelemelerde bulunacak olan Bakan Kurum, Valilik ziyareti ve il değerlendirme toplantısının ardından Ankara'ya hareket edecek.

Samsun 2 milyar liralık yatırım aldı

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Kentsel dönüşüm projeleri ile Samsun'a 2 milyar liralık yatırım geldiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bakanımız Murat Kurum'un şehrimize yapacağı ziyaret ile kentsel dönüşüm projelerimizin temel atma ve açılış törenlerini resmi olarak yapacağız. Yapılan bu yatırımlar ile Samsun'u yakın gelecekte yapılaşma ve planlama anlamında en iyi şehirlerden biri haline getiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi olarak birçok projeyi daha hayata geçireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Samsun'a verdiği önem ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - SAMSUN

Bakan Kurum Samsun'a geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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