Son dakika! Bakan Kurum: Salda Gölü'nde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü'ne ilişkin açıklama yaptı. Kurum "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" dedi.

TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

Salda Gölü'ne yapılması planlanan millet bahçesi projesi tartışmalara konu olmuştu. Söz konusu projenin doğa katliamına neden olacağını öne süren çevreci vatandaşlar, sosyal medyadan #Saldayadokunma hastag'iyle olaya tepki göstererek söz konusu projenin durdurulmasını istedi.

İHALE 31 TEMMUZ'DA

Salda Gölü'ne yapılması istenen millet bahçesinin ihalesi TOKİ tarafından 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.