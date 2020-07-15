Bakan Kurum, Rize'de sağanağın etkili olduğu alanda incelemede bulundu: (1)
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Bakan Kurum, Rize'de sağanağın etkili olduğu alanda incelemede bulundu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, halihazırda Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, Rize'de sağanağın etkili olduğu alanda incelemede bulundu: (1)
15.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:02

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, halihazırda Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını bildirdi.

Rize'deki sel ve heyelanların ardından bölgeye gelen Bakan Kurum, ilk olarak hasar gören Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi alanında incelemede bulundu.

İlgililerden devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan ve vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Kurum, daha sonra Madenli beldesine geçti.

Burada da devam eden çalışmaları inceleyen ve yetkililerden brifing alan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, önceki gün yaşanan sel ve heyelan sebebiyle Rize'ye geldiğini belirterek, "Çayeli ilçemizi, şimdi de Madenli beldemizi ziyaret ediyoruz. Tabii sel olayı olur olmaz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde İçişleri Bakanımız yine Bakanlığımızın ilgili İlbank Genel Müdürü Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz koordinasyonunda yapılması gereken tüm çalışmaları başlattılar ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarımızı gece gündüz devam ettirdik." diye konuştu.

Rize ve Artvin'de yaşanan seller nedeniyle toplam 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şu an itibarıyla ne Artvin'imizde ne de Rize'mizde ulaşamadığımız vatandaşımız kalmadı. Tamamına Valiliğimiz ilgili birimlerimizin koordinasyonunda ulaşmış durumdadır. Bu çerçevede de vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle bu selden ve heyelandan şehrimizi en az etkileyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kurum, yaptıkları tespitlerde Çayeli ilçesinde ve Madenli beldesinde 4 yapı, 20 iş yerinin afetten etkilenmiş durumda olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Madenli ilçemizde yine altyapıya ilişkin içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesislerine ilişkin, yollarımıza ilişkin ciddi hasarlar meydana gelmiş durumda. Çayeli ilçemiz için Şairler Deresi diye vatandaşlarımızın bildiği ve denize birleşen noktadaki köprü ve dere güzergahı üzerinde incelemelerde bulunduk. Burada selden etkilenen vatandaşlarımızın iş yerlerini ziyaret ettik ve bu noktada Valiliğimiz koordinasyonunda şu çalışmanın yapılması kararını aldık. Bu dere güzergahı üzerinde bulunan 4 yapımız var. Bu yapıların bugün itibarıyla boşaltma sürecini yapıyoruz. Şairler Deresi ve bu dere güzergahı üzerindeki esnafımız, yine vatandaşlarımız etkilenmiş durumdalar. Ziyaretimizi yaptık ve şu alandaki yapıları kaldırıyoruz. Yaklaşık 4 iş yeri bu alanda mevcut. Biz Rize'den ayrılmadan da taşınma ve yıkım süreci inşallah Valiliğimiz koordinasyonunda başlatılacak."

"Şairler Deresi güzergahı üzerindeki bu yapıları kaldırmış olacağız"

Hem kaymakamlığa hem de belediyeye gerekli talimatları verdiklerini, söz konusu binaları bulunduğu alandan kaldıracaklarını kaydeden Kurum, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımız bünyesinde Tarım Bakanlığımızın talimatlarıyla Şairler Deresi üzerindeki köprümüzün ıslahını, yine bu kurbu daha da genişletecek ki 278 kilogram yağış düşmüş durumda ki normalde 50-60 kilogram yağışın düştüğü, ortalama en yüksek yağışın görüldüğü miktar buyken 278 kilogram yağış düştü, dolayısıyla bu yağış sebebiyle daha sonra yaşanma ihtimali olan sellerde vatandaşımızın etkilenmemesi adına bu binaları kaldırıyoruz, burayı kamulaştırıyoruz." diye konuştu.

Kurum, bu işe ilişkin gerekli bedelleri Valiliğe göndereceklerine işaret ederek, "Valiliğimiz koordinasyonunda da o 4 iş yerini kaldırıp dere güzergahını genişletecek ve köprüyü iyileştirecek çalışmalarımızı da yapıyor olacağız. Buradaki vatandaşlarımıza 5 bin lira taşınmaları suretinde kira yardımı, yine oradan kaldıracağımız esnafımıza da 10 bin lira da taşınma yardımı desteğini yarın itibarıyla Valiliğimiz kanalıyla vereceğiz ve Şairler Deresi güzergahı üzerindeki bu yapıları kaldırmış olacağız." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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