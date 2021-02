Bakan Kurum: Rıza Bey Apartmanı'nın yeri deprem hatıra alanı olacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin sembolü haline gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerinin hatıra alanı olacağını ifade etti. Kurum, "Burayı yeşil alan düzenlemesi ile depremzede vatandaşlarımızın anısının yaşatılacağı özel bir bölge haline getiriyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen toplantıda 118 kişinin yaşamını yitirdiği 30 Ekim'deki 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir'de deprem ve yakın zamanda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "30 Ekim depremi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm kurumlarımız seferber olduk. İzmir'imizin yanında yer aldık . Bakanlığımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, UMKE'miz, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Valiliğimiz koordinasyonunda, mahalle mahalle, sokak sokak tüm afetzedelerimizin yaralarını saracak çalışmalarımızı başlattık. İzmirlilerin talebi doğrultusunda, 38 vatandaşımızı kaybettiğimiz Rıza Bey Apartmanı, depremi temsil eden bir alan haline geldi. Vefat eden vatandaşlarımızı anacağımız, hatıralarını yad edeceğimiz Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanı boş bırakıyoruz. Burayı yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatılacağı bir mekan haline getiriyoruz" dedi.

'İZMİR'İN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN TEMELİ ATILDI'

Bakan Kurum, "Depremden 2 ay sonra yerinde yapmış olduğumuz incelemenin ardından konutların temellerini atmaya başladık. Pazartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 1844 deprem konutunun temellerini atacağız. Mart ayına kadar söz verdiğimiz 5 bin 34 konutun temellerini atıp, ağustos ayı itibariyle 6 bin 878 konutun teslimini başlatacağız. Böylece İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda gerek yerinde gerek rezerv alanda, alt yapısıyla, sosyal olanaklarıyla Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşümü yapacağız. Depremzedelerin de bu dönüşümün içinde acısını, gözyaşını dindirecek sağlam, güvenli konutları inşa edip 1 yıl içerisinde teslim töreni düzenleyeceğiz" diye konuştu.'HEDEFİMİZ 2023'E İZMİR'İ HAZIRLAMAKTIR'Bugüne değin İzmir'e her alanda toplam 80 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirten Kurum, "Şu an yaptığımız deprem konutlarının maliyeti yaklaşık 3 milyar TL tutarındadır. Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız hızlı bir şekilde süreci yönetiyor. İzmir'de birçok riskli alanda projelerimiz var. 2002 yılından bugüne kadar 407 milyon TL kira yardımı ödedik. Yapmış olduğumuz projeler dışında vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm talepleri var. Kimseyi mağdur etmeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, güzel İzmir'imizi 2023'e giden yolda çok daha iyi noktalara çekmektir. Gerek alt yapıda gerek deprem dönüşümü projelerinde yapılacak tüm adımları sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde atıyoruz" ifadelerini kullandı.'ARTIK BU ACILAR YAŞANMASIN'İzmir depreminde evini ve ailesinden pek çok bireyi kaybeden Emine Yücel, " Evimiz, mezarımız oldu. Depremde 10 yaşındaki kızım Feda, iki yaşındaki kızım Diren ve annem Arife Yücel ile yeğenlerim Vera ve Lena Yücel'i kaybettim. Ailemden 5 canımızın üzerine toprak attık. Devletimiz bu süreçte her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bu acıları, artık yaşamasın" dedi.

Bir diğer depremzede Hüseyin Bilgin Yücel ise "Yaklaşık 4 aydır mücadele veriyoruz. Burada yeni bir proje yapılacağını duyduğumuzda inanamadık. Rıza Bey Apartmanı alanının park olması için bir kampanya başlattık. İzmir halkından imza topladık ve mücadelemiz yerini buldu" diye konuştu.

