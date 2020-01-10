Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti
Haberler » Güncel » Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti - Haber

Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti

Resmi temasları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.

10.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:39
Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti

Resmi temasları kapsamında 'un başkenti 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı , restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler