Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti
Resmi temasları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.
10.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:39
Resmi temasları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA