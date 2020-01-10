: Bakan Kurum, restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti

10.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:39

Resmi temasları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmaları TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

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