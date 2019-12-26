Bakan Kurum: "Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir"
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Bakan Kurum: "Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir"

Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.

26.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:40

Kanal 'a ilişkin basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir"
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