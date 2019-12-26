Bakan Kurum: "Proje İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir"
Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
26.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:40
Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
(7)
Kaynak: AA