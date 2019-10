Bakan Kurum: "Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı, hedefimiz yüzde 90 azaltmak"

16.10.2019 14:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 81 ilde karşılık bulan Türkiye'nin en büyük çevre projesi olduğunu belirterek, "TOKİ Başkanlığımız, bundan böyle hastaneler, okullar, konutlar başta olmak üzere inşa edeceği tüm projelerini sıfır atık sistemine göre yapacak. Vatandaşımızın hizmetine bu anlamda hazır bir şekilde sunacak. En büyük önceliğimiz atık oluşumuyla mücadeledir. Atık oluşumunun önlenmesi için ücretli poşet uygulamasına geçtik. Kullanımda yüzde 80 oranında azalma gördük. Hedefimiz yüzde 90 oranına kadar çıkarmak. 2021 yılında da zorunlu depozito uygulamamızı başlatacağız. Bu yıl inşallah şehirlerimizin meydanlarında göreceğiz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TÜRKTAY Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" panelinin açılışında yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, "Bölgemizi terörden arındırmak için başlattığımız bu operasyonda Mehmetçiklerimiz kararlı bir şekilde belirlenen hedeflere doğru ilerliyorlar. Operasyonumuz başladıktan sonra bebek katil hain terör örgütü, bebeklerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit ettiler. Askerimizden de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizden biri de Konyamızın evladı Yunus Mermer kardeşimizdi. Ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Şunu özellikle söylemek isterim; gittiğimiz her şehit ailesi ziyaretinde anne ve babalarımızın vakarı ve duruşu, milletimizin ne kadar büyük, ne kadar aziz bir millet olduğunu her defasında tekrar gösteriyor. Bizim bu duruşumuz tüm dünyaya örnek olacak. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yakınlarının, milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzla bölgeye barış ve huzur getirmek için bu operasyonu da başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Terör örgütüne her zaman verdiğimiz gibi cevabımızı net bir şekilde sahada vermiş olacağız" dedi.



"Sıfır Atık Projesi 81 ilin tamamında karşılık bulan Türkiye'nin en büyük çevre hareketi"



Sıfır Atık Projesi'nin 81 ilin tamamında karşılık bulan Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Etkinlik boyunca Sıfır Atık Projesi'ni ekonomi, sağlık, sanayi, enerji ve teknoloji başta olmak üzere pek çok yönüyle ele alacak olmanız projemize çok değerli katkılar sağlayacaktır. Buradan çıkan verileri biz bakanlık olarak belediyelerimizi vatandaşlarımızı eğitebilmek amacıyla, eksiklerimiz varsa eğer bu eksikleri buradan çıkarabilmek amacıyla bu sonuçları alıp inşallah sahada uyguluyor olacağız. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Projesi aslında bu tartışmalara ve kaygılara cevap veren, çözümlerini sahada pratik uygulamalarla ortaya koyan çevre projemizle 2023 yılına geldiğimizde, biz tasarrufu öğütleyen bir toplumuz. Yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Halihazırda biz atıkları ithal eden bir ülke konumundayız. ve geri dönüşüme baktığımızda yüzde 13 geri kazanım oranımız var. Geri kazanım oranımızı 2023 yılında yüzde 35'e çıkararak, ithal ettiğimiz atıkları geri dönüştürmek, hammadde suretinde kullanmak üzere üretimde kullanmış olacağız. Bu hedefe daha hızlı ve etkili ulaşabilmek için adeta bir seferberlik içinde eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Hem Sıfır Atık Projemize katılan kurum sayısını arttırıyor, hem de projenin etki alanını günden güne genişletiyoruz" diye konuştu.



"25 bin kurum ve kuruluş sıfır atık sistemiyle tanıştı"



Bugün itibarıyla 25 bin kurum ve kuruluşun sıfır atık sistemiyle tanıştığını söyleyen Bakan Kurum, "Pilot ilçe olarak belirlediğimiz Ankara'nın Kızılcahamam ve Samsun'un Ladik ilçelerimizde yıl sonuna kadar bu uygulamaları kurmuş olacağız. Gittiğimiz her şehirde, her ilçede başkanlarımızla ilçenin geneline ilişkin bu projeleri yürütüyoruz. Bu kapsamda TOKİ Başkanlığımız, bundan böyle hastaneler, okullar, konutlar başta olmak üzere inşa edeceği tüm projelerini sıfır atık sistemine göre yapacak. Vatandaşımızın hizmetine bu anlamda hazır bir şekilde sunacak. En büyük önceliğimiz atık oluşumuyla mücadeledir. Atık oluşumunun önlenmesi için ücretli poşet uygulamasına geçtik. Kullanımda yüzde 80 oranında azalma gördük. Hedefimiz yüzde 90 oranına kadar çıkarmak. 2021 yılında da zorunlu depozito uygulamamızı başlatacağız. Bu yıl inşallah şehirlerimizin meydanlarında göreceğiz. Meydandaki istasyonlarımızda geri dönüşüm malzemesi karşılığında otobüs bileti, kontör olarak teşvik edilecek. Atıklarımızı kayıp olarak değil, yeni bir değer, yeni bir kaynak olarak ele alıyoruz. Proje bu taraftan önemli. Bir taraftan doğayı koruyor, bir taraftan da ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"Bu büyük hedeflere ulaşmak için atık yönetiminde yaşanan finansal zorlukları çözeceğiz"



Haziran ayında başlatılan Sıfır Atık Mavi Projesi'ne ilişkin Bakan Kurum, "Bütün bir yaz boyunca deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibinde çöp toplama faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerimizle birlikte Haziran'dan bugüne 164 bin metreküp deniz ve göllerden topladığımız çöpümüzü bertarafa gönderdik. İşte sıfır atıkla bahsettiğimiz bu büyük hedeflere ulaşmak için atık yönetiminde yaşanan finansal zorlukları çözeceğiz. Etkin denetlemeyi yapacağız. Bu denetlemelerle birlikte yayınladığımız yönetmelik çerçevesinde ülkede yaygınlaştırmak istiyoruz. Temmuz ayında Sıfır Atık Yönetmeliğimizi yayımladık. Yönetmelik kapsamında sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz. Bu belgeyle binalarımızda sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, atık oluşumundan geri dönüşüme kadar tüm aşamaları takip edebileceğiz. Ocak 2020 itibarıyla sistemi kuranlara belgelerini vermeye başlayacağız. Ayrıca, envanter oluşturmak ve raporlama yapmak amacıyla sıfır atık bilgi sistemini kurduk. Sistemimizin mobil aplikasyon çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde bir bütün olarak bu sistem çalışacak. Artık bütün şehirlerimizde ne kadar atık üretiliyorsa bunu bir programla görebileceğiz. Bu proje ile sıfır atık projemizi tüm Türkiye'de dijitalleştirmiş olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA