Bakan Kurum paylaştı: "Türkiye'de ilk kez"
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Bakan Kurum paylaştı: "Türkiye'de ilk kez"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de ilk kez, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de ilk kez, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Kurum, "Antalya Manavgat'taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye'de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

(Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Bakan Kurum paylaştı: 'Türkiye'de ilk kez'
Bakan Kurum paylaştı: 'Türkiye'de ilk kez'
Bakan Kurum paylaştı: 'Türkiye'de ilk kez'
Bakan Kurum paylaştı: 'Türkiye'de ilk kez'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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