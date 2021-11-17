Bakan Kurum: Ortak hedefimiz, organize sanayi bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmek

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki süreçte, sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikleri artıracağız. Ortak hedefimiz; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, organize sanayi bölgelerimizle, üniversitelerimizle, iş insanlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini 'Yeşil Osb'ye dönüştürmek" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortak girişimiyle düzenlenen 'TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Kurum, bakanlık olarak denizlerde yaşanan kirlilik türlerine ve çözümlerine dair çalışmalara müsilaj probleminden önce başladıklarını, haziran ayında açıkladıkları 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planını ise ortak bir akılla hazırladıklarını söyledi. Kurum, "Geçen ay yaptığımız koordinasyon kurulu toplantımızda kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerimizi içeren Bütünleşik Stratejik Planımızı 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 132 alt faaliyetle ortaya koyduk. Stratejik Planımızı 168 kurum temsilcimizle, 300'den fazla katılımcıyla çalıştay ve toplantılar düzenleyerek hazırladık. Stratejik Planımızın hayata geçirilmesi hususunda adımlarımızı sahada hızlı bir şekilde atıyoruz. İnşallah yapacağımız tüm çalışmaları 3 yılda tamamlayacak, Marmara'da bir daha müsilaj gibi bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

"Tüm yeni sanayi alanlarımızda güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Arıtılmış atık sularını yeniden kullanan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi tesisler olacak. Şehirlerdeki karbon gazı üretim miktarı azalacak. Önümüzdeki süreçte, sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikleri de artıracağız. Bizim temel hedefimiz, yeşil dönüşüm çerçevesinde tüm sanayi bölgelerimizi sıfır atığa uyumlu, yeşil kalkınma hedefimize uygun hale getirmektir. Ortak hedefimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, organize sanayi bölgelerimizle, üniversitelerimizle, iş insanlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmektir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan yeşil dönüşüm sürecine yönelik OSB'lere eğitimler vereceğiz."