Bakan Kurum: (Ordu'daki sel felaketi) "Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse yerine getireceğiz"

-"Yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz"

-"Birinci eylemimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi... Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız. Örnek şehircilik diyeceğimiz bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek"

-"Bizim de 100 günlük eylem çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz"

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.