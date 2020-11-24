Son dakika politika: Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü

Son dakika haberi... - Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü Elazığ'da yapılan deprem konutlarını inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yapılan sürpriz sayesinde ilkokul öğretmeni ile görüntülü görüşerek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

- Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü

ELAZIĞ - Elazığ'da yapılan deprem konutlarını inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yapılan sürpriz sayesinde ilkokul öğretmeni ile görüntülü görüşerek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek için Elazığ'a geldi. TOKİ tarafından kent genelin yapılan konutları tek tek yerinde inceleyen Bakan Kurum, aynı zamanda ilgililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Bakan Kurum, valiliğe geçerek yapımı süren ve biten konutlarla ilgili koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantı öncesi Vali Erkaya Yırık sürpriz yaparak Bakan Kurum'un ilkokul öğretmeni Emine Oray'ı görüntülü aradı.Vali Yırık Bakan Kurum'a telefonu vererek öğretmen öğrenci buluşması sağladı. Bir süre öğretmeni ile sohbet eden Kurum, Öğretmenler Gününü kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ