Bakan Kurum: " O Zillet İttifakını, İllet İttifakını 31 Mart Akşamı Sandığa Gömerler"

Bakan Kurum:"O zillet ittifakını, illet ittifakını 31 mart akşamı sandığa gömerler"

ÇANKIRI - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah o zillet ittifakını, illet ittifakını 31 Mart akşamı sandığa gömerler" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Iğdır programı sonrasında Çankırı'ya gelerek miting düzenlendi. Bakan Kurum, Çankırı'da yaptığı konuşmasında, "Bugüne kadar 50'ye yakın şehrimize gittik. Gittiğimiz şehirlerimizin ihtiyacı olan problemleri vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek işleri işte o arkada gördüğünüz ekiple milletvekillerimizle, valimiz, belediye başkanımızla istişare ederek, vatandaşlarımızla istişare ederek içinde mahalle muhtarımızın da olduğu içinde mahalle temsilcisinin de olduğu kardeşlerimizle hep birlikte yol yürümek adına onlarla gittik görüştük ve aldığımız kararlar çerçevesinde de projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 maddelik manifesto açıkladılar. Bu 11 maddenin 8 maddesi bizim bakanlığımızı ilgilendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şehrin alt yapısından üst yapısına kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek yaşam kalitesini yükseltecek bir çok projeyi işte yerinde gidip görüşüyoruz ve hızlı bir şekilde hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bugünde bu vesileyle Çankırı'mıza geldik. Çankırı'mızın tüm ihtiyaçlarını Hüseyin Başkanımızın tüm projelerini desteklemeye geldik. Çankırı'nın yanındayız. Çankırı'nın ihtiyaçları neyse tüm destekleri vermeye geldik." dedi.

Bakan Kurum, "Bugünü anlamak için biraz geriye gitmek lazım. Biz bundan önce 16 yıl önce hem savunma sanayinde hem de ekonomide bağımlıydık. Ama şimdi IMF'ye olan borcumuzu tamamladık, ekonomik bağımsızlığımızı ilan ettik. Yine yerli savunma silahlarımızı İHA'larımızı SİHA'larımızı ürettik ve gidip Afrin'de Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatını yaptık. Eğer o silahlarımızı üretmeseydik biz bugün başarılı olamazdık. IMF'ye borcumuzu ödedikten sonra 2002 yılında milli gelirimiz 220 milyar dolardı, şimdi 860 milyar dolar. Artık yıllık 160 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Yetti mi, yetmedi. Eskiden darbelere cuntalara karşı teslim olan bir ülke vardı, şimdi 16 saatte darbelere tankların önüne çıkarak milletiyle siper olarak dur diyen bir Türkiye var dur diyen bir Çankırı var. Şimdi 1 Nisan sabahı o ellerini ovuşturanlar var. Bu ülke kaosa girsin diye bu ülke yine o dönemlere dönsün diye ona bizim milletimiz izin vermez. Buna bizim Çankırı'mız izin vermez. Türkiye'miz izin vermez inşallah o zillet ittifakını, illet ittifakını 31 mart akşamı sandığa gömerler." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürürken inşallah siz bize daha öncede Sayın Cumhurbaşkanıma AK Parti'mize yüzde 54 destek verdiniz, inşallah 31 Mart akşamı buradan rekor bekliyoruz. 31 Mart akşamı tüm Türkiye'ye buradan mesaj bekliyoruz. Biz tabi bu kutlu yürüyüşümüz de sizlerde devam ederken öbürleri ne yapıyor illet zillet ittifakını kurdular, o illet zillet ittifakı terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler ve o girdikleri yolda inşallah ona 31 Mart'ta Çankırı gereken cevabı sandıkta verecektir. Bizim bundan hiç bir şüphemiz yok. Buraya çıkmışlar diyorlar ki, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Seçim Manifestosunu açıkladı: Martın sonu bahardır. Bende Çankırı'dan soruyorum ya Cumhuriyet Halk Partisi döneminde hangi ilçe, hangi şehir hizmet gördü ki, Mart'ta görsün? Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin dönemiz çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarımıza kazınmış, işte o çöp çamur çukuru bitiren AK Parti olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Onlar o kaosların içinde yürüye kalsınlar biz milletimizle yol yürümeye milletimize sevdamızla yol yürümeye devam edeceğiz. Biz sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü merhum Neşet Ertaş'ın da dediği gibi 'Aşkından yürüyen yorulur mu?', yorulmaz . Biz aşk ile yürüyoruz yürümeye devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdi biz hemşehriniz olarak tüm Çankırı'nın merkezine ilçelerine köylerine yapılması gereken her türlü desteği Grup Başkanvekilimle, milletvekilimle Çankırı Belediye Başkanımla, il başkanımla 2 Nisan sabahı gece gündüz çalışarak bu hizmetleri yapmaya gayret göstereceğiz."

Yapılan konuşma sonrasında Belediyeyi ziyaret eden Bakan Kurum, şeref defterini imzalayarak yapılması planlanın projelerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA