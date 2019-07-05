Bakan Kurum, Nasreddin Hoca ile birlikte göle maya çaldı
- Halk oyunları ekiplerinin gösterisi Nasreddin Hoca'nın evinden çıkışı Nareddin Hoca'nın nasihatı Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmesi temsili Kortej yürüyüşü Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un göle maya çalması KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde 60.
- Halk oyunları ekiplerinin gösterisi
Nasreddin Hoca'nın evinden çıkışı
Nareddin Hoca'nın nasihatı
Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmesi temsili
Kortej yürüyüşü
Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un göle maya çalması
KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde 60. Nasreddin Hoca'yı anma etkinlikleri düzenlendi.
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Kaynak: AA
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