Bakan Kurum: Müteahhit Yapamazsa Banka Yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müteahhitlere yönelik yapılan düzenlemeyle "tamamlama sigortası" veya "teminat" şartı getirildiğini belirterek, müteahhitlerin inşaatı tamamlayamadığı yerde banka ya da sigorta firmasının bunu yapacağını bildirdi.